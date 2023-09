L'aparell funcionarial del Congrés posa traves a l'ús del català

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elsconsideren "", aplicar, de manera immediata o a curt termini, la reforma del reglament de la cambra registrada pel PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB i BNG per permetre l'en els debats i iniciatives parlamentàries. Per això, els lletrats -tot i que també hi ha- es queixen que la seva posada en pràctica obligaria a "replantejar tots els procediments parlamentaris" tal com estan concebuts actualment.Així consta a la nota redactada per informar sobre la iniciativa que laté previst qualificar aquest dimecres. Una mesa en què el. Els lletrats es mostren a favor d'admetre a tràmit la reforma i no posen pegues al fet que sigui debatuda en tramitació directa i en lectura única, cosa que implica que siguial Ple.La idea dels seus defensors és que la reforma quedi aprovada en una sessió plenària la setmana que ve perquè es pugui, els dies 26 i 27 de setembre. I, si bé els lletrats n'avalen la tramitació, adverteixen de les dificultats que comporta una aplicació ràpida.L'explicació és que la reforma plantejada afecta tots els procediments de manera integral, així com tots els terminis reglamentaris i, per tant, el ple funcionament de la cambra. Així, els serveis jurídics assenyalen que, "com ai de l'ius in officium", caldria "replantejar tots els procediments parlamentaris".Un altre argument que esgrimeixen els lletrats del Congrés és que l'activitat parlamentària "es regeix pel" i que "generalment breus"taxats si cal traduir-ho tot. "La traducció seria imprescindible per a la seva qualificació, per a la distribució entre els diputats i grups parlamentaris i per al seu debat i eventual aprovació i per a la seva publicació", remarquen.També assenyalen que s'ha de tenir en compte "la" de determinades reunions dels diferents òrgans parlamentaris, ja que la reforma preveu la transcripció en totes les llengües oficials de les actes taquigràfiques de les sessions secretes i no publicables. Així mateix, apunten que la reforma afecta, "de manera directa i immediata, el", ja que preveu que aquest publiqui les iniciatives escrites en la llengua cooficial utilitzada i en castellà, igual que el Diari de Sessions. Pel que fa als debats, els lletrats es queixen que caldria dur a terme un, tenint en compte el volum de l'activitat parlamentària.