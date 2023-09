La Unió Europea proposa harmonitzar el marc impositiu de les grans multinacionals per atraure inversions

La Comissió Europea ha presentat aquest dimarts una proposta per harmonitzar el marc impositiu de les grans multinacionals entre els estats membres amb l'objectiu de reduir les obligacions fiscals per a les empreses i incentivar les inversions a la Unió Europea. La nova normativa afectaria les companyies que operen a la UE amb una facturació anual de més de 750 milions d'euros i les permetrien estalviar fins a un 65% d'impostos.



L'harmonització fiscal seria compatible amb la tributació mínima del 15% acordada en l'àmbit internacional a l'OCDE i al G20, assegura la Comissió, que defensa que la mesura facilitaria la tasca a les autoritats nacionals. Diverses formacions del Parlament Europeu, com els socialistes, han celebrat l'anunci, el qual respon a una demanda "de llarga durada". "És necessari per assegurar un marc comú i facilitar la vida de les companyies, alleugerint la seva pressió administrativa", han defensat en un comunicat.

Altres, com els, consideren que agregar les bases imposables de totes les empreses del mateix nivell de beneficis en una d'única és unaper "distribuir equitativament els beneficis dins la UE". Alhora, han denunciat que, a parer seu, "".Amb tot, la posada en marxa de la normativaper part dels estats membres, una fita que no es va arribar a assolir els anys 2011 i 2016 quan la Comissió Europea va proposar harmonitzar les regles impositives. L'executiu, però, confia superar aquest escull i preveu que les propostes entrin en vigor