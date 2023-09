HBO Max estrena eina per trobar-hi pel·lícules en català

🎬@HBOMaxES ha creat la col·lecció “En català”. Hi trobareu agrupades totes les pel·lícules i sèries que tenen disponibles en la nostra llengua. Ja en són més de 100!



Forma part de la feina del @govern per normalitzar el català a les plataformes. Estem fent grans passos! Seguim! pic.twitter.com/Ry7u34kK7d — Natàlia Garriga (@natalia_garriga) September 12, 2023

Quines pel·lícules hi ha disponibles en català a HBO Max?

ha posat en marxa un filtre per poder trobar-hi els t. A través d'una piulada, la consellera de, ha fet públic la nova funcionalitat de la plataforma, unaque agruparà tots els continguts en llengua catalana. L'eina és fruit de ladel departament amb el gegant americà i forma part de l'per potenciar el doblatge i les produccions catalanes amb els serveis d'. La nova funcionalitat, però es desconeix el preu de la inversió de l'executiu català per desenvolupar-ho.Amb l'anunci de la nova col·lecció es confirma eld'HBO envers el català, que històricament havia. Fins al, dels 2000 títols disponibles a la plataforma, a la cua dels seus rivals, segons dades deA banda de Filimin.cat — que ofereix continguts en català de manera exclusiva, Prime Video comptava amb, seguits dels 48 de Netflix i els 44 de Disney+. Un any més tard, l'oferta és de 1al seu catàleg després que a principis de juliol n'afegissin 27 més.Elva destacar lade la plataforma envers el contingut en català i va atribuir l'dels títols en llengua catalana a l', firmat a principis de juny, amb la plataforma de laper incorporar continguts que ja tenien disponibles en els arxius de la televisió pública catalana. Una de les i ncorporacions més sonades va ser el cas de atès el gran èxit de les històries del mag en català i perquè era pràcticamentaconseguir veure lesen català.Entre els títols que ofereix la plataforma destaquenLa col·laboració per cedir elsde laa les plataformes també serà extensiu a Netflix, que actualment compta ambEstà previst queincorpori una trentena de títols que coincideixin amb el seu catàleg. Això suposarà unper a la llengua a les plataformes, especialment en un dels serveis on el català tenia una presència pràcticament simbòlica.

