L'ACA destinarà 120.000 euros a restituir els barrancs del Montsià afectats pels aiguats

Més de 60 actuacions a les Terres de l'Ebre

El, ha anunciat una inversió de, afectades pels aiguats del passat 3 de setembre . Els treballs preveuen la retirada de vegetació i la redistribució dels sediments, entre altres, per tal de garantir la capacitat de desguàs.Reyes ho ha comunicat aquest dimarts després de comprovar l'estat de la zona i mantenir diverses converses amb l'així com amb els veïns i propietaris que s'han vist afectats pel temporal. Des del 2018, l'ACA ha realitzat prop de 60 actuacions de manteniment i conservació de lleres a les Terres de l'Ebre -disset al Montsià- amb una inversió de 734.000 euros.Durant la tardor del 2021, també es van dur a terme diverses actuacions de reparació a la comarca del Montsià, arran dels danys ocasionats pels temporals d'inicis de setembre. Després d'una diagnosi, l'ACA va treballar en la reparació dels marges dels, situats als termes municipals de. Tot plegat, va suposar una inversió de 176.961 euros.Des del 2018, l'ACA ha realitzat prop de 60 actuacions de manteniment i conservació de lleres a les Terres de l'Ebre amb una inversió de 734.000 euros. D'aquestes, quinze s'han realitzat en trams no urbans de la comarca del Montsià i dues en trams urbans. Els treballs han consistit en la retirada de la vegetació, la redistribució de sediments i altres actuacions destinades a garantir la circulació de l'aigua.Durant aquest període, l'ACA també ha atorgat un ajut de 178.000 euros a l'Ajuntament deper tal d'estabilitzar el marge esquerre del barranc. A més, s'ha destinat 5.900 euros a l'Ajuntament dei 21.192 a l'Ajuntament d'Ulldecona per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes.