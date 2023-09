Així és el nou iPhone 15: connectivitat europea i xassís de titani

El primer iPhone amb tipus-C

L'anhelat, càmeres de primer nivell i fins i tot un nou xassís de titani. Apple ha presentat la nova generació de telèfons intel·ligents, els iPhones 15 i iPhone 15 plus i els iPhone Pro i iPhone Pro Max per l'altra. A través del tradicional format en directe, la companyia de Cupertino ha anunciat aquest dimarts al vespre les novetats tecnològiques: a banda dels telèfons mòbils també hi ha hagut novetats respecte a l'i els AirPods pro.Una de les principals novetats de l'iPhone 15 és el. Apple ha passat de laa l': si fins ara la part superior estava ocupada per una línia que hi amagava sensors i la càmera interior, ara hi ha introduït una, que permet ocultar tota mena de funcions a sota de la pantalla portàtil.D'altra banda, hi destaca l'estrena d'un, per fer més resistent el cos. La marca havia fet servir l', tant per l'exterior del dispositiu com per l'interior, on es conservarà. Tot plegat, ha fet que s'hagi pogut mantenir el pes del producte, que en el cas del plus fins i tot s'ha alleugerit.En l'apartat fotogràfic la marca de la poma aposta per un duet de càmeres: la principal amb un sensor de 48 Megapíxels amb obertura focal de 1.6. La majoria de novetats impliquen carregar la tecnologia només disponible a l'iPhone 14 pro als models base de la nova fornada. També hi destaca l'ús d'un zoom digital amb ambició de semblar òptic, que pretenen fer servir fins i tot per gravar 4K.La gran novetat d'aquesta generació de telèfons intel·ligents és l'arribada del Tipus-C a l'iPhone. Fins ara, tenien el seu propi sistema de càrrega, el port Lightning, contrari a la directiva de la Comissió Europea de tenir un carregador universal en totes les marques per facilitar la vida als usuaris. No és el primer producte d'Apple que els du —alguns Macbooks i Ipads ja el tenen— però ara el Tipus-C s'ha consolidat com el carregador de la majoria de productes Apple.A la presentació també es va anunciar el nou model de l'Apple Watch, el rellotge intel·ligent. El series 9 destaca pel nou xip, Apple silicon S9, un 60% més de transistors i un 30% més ràpid que el model de l'any passat. Una de les novetats és el sistema de guia cap a un objecte, amb un sensor hàptic que t'avisa quan estàs a prop d'un dispositiu. La bateria es manté amb capacitat de dur-lo tot un dia mentre la pantalla té, tant un nivell de brillantor màxim més elevat com un nivell mínim més fosc.