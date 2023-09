Plaça 1 d'octubre? Dues candidatures breguen a Barcelona per aparèixer al nomenclàtor oficial

L'èxit frustrat d'uns veïns del Guinardó

Què impliquen dues propostes similars?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Que Barcelona tingui una plaça que recordi els fets de l'1 d'octubre de 2017 en el nomenclàtor oficial. Aquesta fita, que altres poblacions ja han aconseguit, fa temps que plana sobre la capital catalana. Políticament s'ha demanat en diverses ocasions al consistori. Ara bé, els més avançats en la concreció són uns veïns del barri delque van aprofitar la creació d'un nou espai urbà, a partir d'unes obres, per demanar que el racó passés a dir-se. Van reunir signatures, van passar els filtres de participació ciutadana i van aconseguir els suports necessaris perquè la proposta entrés a l'òrgan municipal corresponent. Des de llavors, la iniciativa ha quedat en una fase de bloqueig, a la pràctica . Ara, però, un nou corrent ha sacsejat el mateix front: l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) vol fer aparèixer el nom deal que actualment es coneix com a. Dues candidatures, diverses incògnites.El primer gran dubte era aclarir quina era la intenció concreta de l'ANC amb la seva empenta pública - i una campanya digital engegada al seu web - per rebatejar l'espai comprés entre la Gran Via, el Paral·lel, el carrer de la Creu Coberta i l'avinguda Paral·lel. Des del primer moment, a l'hora de presentar la marxa d'aquest Onze de Setembre , l'entitat independentista havia posat èmfasi en la implantació oral d'aquest canvi de nom. També en les convocatòries de premsa i en les crides a la mobilització. Finalment, als parlaments de l'acte central de la Diada , tant la mateixa, presidenta de l'Assemblea, com, president d'Òmnium Cultural, o Jordi Gaseni, president de l'Associació de Municipis per la Independència, van estendre explícitament aquesta idea., va resumir Feliu. Tanmateix, no es va especificar si la proposta acabaria arribant formalment a l'Ajuntament de Barcelona.Fonts de l'ANC asseguren que la intenció és. Ara bé, l'entitat de la societat civil apunta que encara no ha parlat amb cap formació política de manera per vehicular la proposta. "El procediment a seguir es determinarà un cop tinguem els suports que considerem necessaris", subratllen des de l'Assemblea. El que sí que han fet, de moment, és fer arribar la iniciativa a particulars i entitats amb seu a Barcelona.A més, des de l'organització independentista es comparteix un document quede la plaça Espanya, en el qual s'argumenta queque justifiqui formalment l'adopció d'aquest nom durant els anys en què es va començar a popularitzar aquesta nomenclatura. "Cap dels consistoris que van regir o han regit l'Ajuntament fins a l'actualitat van prendre o han pres l'acord adient d'oficialitzar la denominació", resol aquest informe elaborat per dos activistes.Sigui com sigui, doncs, la proposta és a les beceroles. Una situació oposada al punt en què es troba la iniciativa per anomenar "plaça de l'1 d'octubre" l'espai generat a tocar deli el passatge de Llívia. En el seu moment, un grup de veïns implicats aldel barri van recollir 1.300 signatures per convertir aquella placeta en el record permanent del dia en què van protegir les urnes en aquell mateix espai. Se'n van sortir i el març del 2019 el plenari del districte d'Horta-Guinardó va votar la proposta. El pla va tirar endavant amb els suports d'ERC, PDECat, CUP i comuns. En contra hi van votar el PSC, Cs i el PP.Ara bé, un cop es va rematar aquest tràmit, en queden d'altres que depenen del govern. L'any passat, unava reconèixer a aquest diari que. Qui presidia durant l'últim mandat la comissió de la Ponència del Nomenclàtor, el regidor dels comuns, hi aprofundeix ara en conversa amb: "Els comuns hi estaven d'acord, però. Per tant, no es va portar mai a la ponència perquè no hi va haver acord entre els socis de govern. El PSC era molt taxant que de cap de les maneres podia passar". Des de llavors, aquest pla ha quedat en suspens a l'espera que hi hagi voluntat política de fer-lo avançar. "De moment,", exposa el principal impulsor de la iniciativa ciutadana, Antoni Rifà.Al marge del rumb que acabi agafant el nou govern municipal sobre aquesta possibilitat, la nova coincidència de dues propostes similars obre un altre debat. Si tinguessin l'aval polític, només se'n podria imposar una oPer Rabassa, aquest plantejament és inimaginable. L'exregidor a càrrec de la presidència de la comissió pel nomenclàtor recorda que en la configuració dels noms dels carrers. "Hi han d'arribar cartes, o els rebuts de la llum, o els paquets d'Amazon" i seria "un embolic" que dos indrets tinguessin una denominació tan similar.També les formacions independentistes amb representació a l'Ajuntament en diuen la seva. Preguntades per aquest diari per quina posició prendrien si la proposta de l'ANC avança, des de Junts apunten quei que, per tant, apostarien "perquè la Ponència del Nomenclàtor conclogui el tràmit iniciat i resolgui com més aviat millor sobre". En aquest sentit, recorden que "ja han passat més de quatre anys" des de la votació al districte afectat.En el mateix sentit, tant des de Trias per Barcelona com a ERC remarquen que fa temps que pressionen perquè la ciutat tingui un espai de record i homenatge al referèndum del 2017. De fet, la regidora republicana Elisenda Alamany remarca que, amb intents que s'han estès fins al novembre del 2022. Ara bé, sobre com afrontaria ERC la coexistència de les dues propostes que hi ha sobre la taula,. Alhora, afegeix un últim apunt: "Agraïm a l'ANC que s'afegeixi a la iniciativa que fa temps que ERC va proposar amb coordinació del veïnat, que és imprescindible perquè els projectes de memòria superin tots els tràmits de manera exitosa".Al seu torn, els implicats també hi veuen matisos. Els veïns que fa anys que breguen amb la frustració del bloqueig a l'Ajuntament consideren que s'hauria de donar sortida a la proposta que va arribar primer. "Creiem queperquè si l'altra petició comença ara, abans no arribi al final passarà molt de temps. Ens ho diu l'experiència que tenim", clou Antoni Rifà. Al seu torn, fonts de l'ANC remarquen que les iniciatives tenen un punt diferenciat, perquè la de l'entitat independentista "no és per batejar una plaça sense nom", com la del Guinardó, sinó que busca "rebatejar-ne una que té un que no ens representa", en referència a la plaça d'Espanya. Sigui com sigui, celebren que hi hagi intents diversificats. "Ens n'alegrem.", remarquen.La pilota, però, segueix a la teulada d'un govern del. Una formació que els darrers anys, externament i internament, ha deixat clar que no té en els seus plans facilitar un nou nomenclàtor que recordi l'1-O. Ara bé, amb un executiu en minoria, els pròxims mesos l'alcalde socialistapodria necessitar suports a canvi dedel seu partit. I el record de l'embat democràtic és una carpeta destacada pel sector independentista.