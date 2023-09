Com participar en el sorteig

CAT_ JORNADES DE PORTES OBERTES 2023

INSCRIPCIONS OBERTES

S’inicia el període d’inscripcions per participar en el sorteig de les 15.000 entrades per visitar la Basílica els dies 22, 23 i 24 de setembre.

🔵 Participa-hi aquí: https://t.co/XNaqdM5Ueo pic.twitter.com/uFlo1DjqrC — La Sagrada Família (@sagradafamilia) September 12, 2023



Novetats que s'obriran al públic

Lavol celebrar lesen gran. Per això, la basílica més icònica de la ciutat obrirà les portesi sortejaràper visitar-la. L'arquitectura d'Antoni Gaudí, les escultures del tetramorf que aniran a les torres de Joan i Mateu i culminaran les quatre dels evangelistes, els vitralls i informació sobre el procés de construcció, al descobert.Des d'aquest dimarts a les 12:00 hores ia les 10:00 hores, estarà obert el sorteig de les 15.000 entrades a la Sagrada Família. Per participar, cal inscriure's a lade la basílica o omplir un formulari a les. Una vegada finalitzi el termini, es contactarà amb les persones guanyadores.A més dels atractius més coneguts de la Sagrada Família, enguany els visitants podran descobrirgràcies a laque oferirà l'aplicació de la basílica. Són l'interior de les cobertes i de la torre de la Mare de Déu, així com l'Hort de Cimaci.

Altres notícies que et poden interessar