Així és l'aranya Tom Hardy, la nova espècie australiana amb nom de malvat de Marvel

Tom Hardy i el seu personatge de Marvel, Venom, han posat el seu nom a una nova espècie d'aranya australiana, descoberta en una expedició a Tasmània. El gènere pertany a la família Araneidae. Un tipus d'aranyes que construeixen circulars verticals per capturar les seves preses.



Al seu abdomen hi té unes marques negres molt distintives, que van recordar als científics al cap d'en Venom: un antiheroi del món de l'Spiderman, tant als còmics com a les pel·lícules. Darrerament, el personatge nèmesi de l'amic i veí Spiderman ha fet el salt al cinema en solitari, interpretat per Tom Hardy en dues pel·lícules.

Se sol vincular amb el gènere, car cap de les dues té tubèrculs a l'abdomen, però es diferencien pel comportament a l'hora de crear forats com a refugi a les branques dels arbres que forren amb capes de seda. També pel tipus de genitals. L'holotip de la nova espècie va ser descobert en unaamb parades a Victòria, Austràlia del Sud i Austràlia Occidental. Per ara es troba en conservació al

