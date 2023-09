Vídeo | Un grup de joves protagonitza una baralla a cops de puny a la cua de Ferrari Land

Anar als parcs més populars, @Portaventura_ES @FerrariLand_PA i veure aquest espectacle, la seguretat en aquests parcs deixen molt que dessitjar, ni un guardia de seguretat es passeja pels continents i ni pel món del motor; però això sí, 3,95€ per una ampolla d’aigua… pic.twitter.com/sJzjocXD3r — gemmamc 🎗 (@gemmamc73) September 10, 2023

és el parcamb més èxit de l'Estat i això es tradueix en unaque en els últims mesos s'ha. Lesper accedir a les, especialment durant els mesos, es podendurant. La calor i la llarga espera solen crispar l'ambient entre els presents, però aquestuns'ha feta les xarxes mostrant unCentenars deesperaven pacientment el seuper gaudir d'una, a PortAventura, quan un grup deva intentarperde tothom i 'colar-se'. Això vaque elsque esperaven el seu torn de manera legal els, demanant que fessin la cua com tothom.Aquest comentari no va agradar gens al grup de, que no va dubtar ni un segon a-se amb aquestes. Després d'un intercanvi de retrets, el succés puja de to fins a desembocar en una, sense que ningú del personal del parc d'atraccions de lafos present per aturar-la.

Altres notícies que et poden interessar