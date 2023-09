ERC Pallars Sobirà recolza el president

El consell aprova la distribució dels tècnics

El president del, va presentar una querella criminal, el passat dia 8 de setembre, contra l'alcaldessa de. El detonant ha estat un escrit en què ella l'acusa de tenir unai que ha enviat a tots els alcaldes de la comarca, a la Diputació, a Presidència i algunes conselleries del Govern.L'origen del conflicte es remunta a unade l'Ajuntament de Baix Pallars en la distribució delque ofereix el consell als ajuntaments. Carles Isus ha afirmat que solament li ha quedat aquest camí per defensar-se. Prèviament, el president va demanar unaa l'alcaldessa "que no va satisfer el president".Durant el transcurs d'un ple del consell comarcal celebrat aquest dimarts el grup d'ha mostrat el seual president en les decisions i les accions adoptades en relació amb el servei del SAT comarcal. El grup també ha recordat que és al consell comarcal a quiresoldre la distribució dels SAT, ja que és l'administració que presta el servei amb els seus propis funcionaris. En el cas del consell del Sobirà, el president afirma que la distribució es va prendre després de consultar i valorar l'opinió dels actors implicats.Des d'ERC-AC accepten "qualsevol crítica" que es pugui fer a la redistribució d'efectius del SAT, però considerenla que ha fet l'alcaldessa de Baix Pallars. A més a més, també lamenten que en l'escrit enviat per l'alcaldessa, aquesta faci una equiparació de la conducta del president del Consell Comarcal amb el món de l'esport, en un moment en que "cada dia està acaparant titulars en els mitjans de comunicació".Tampoc comparteixen que es qualifiqui la persona del president com "autoritària, xulesca, misògina i prepotent" ni que amenaci que es facin amenaces com dir que les seves accions "no poden quedar impunes i han de tenir conseqüències". A l'que s'ha llegit durant el ple s'ha expressatenvers "les apreciacions i les expressions" abocades en l'escrit de l'esmentada alcaldessa, que sónLa distribució dels cinc SAT del Pallars Sobirà ha quedat ratificada amb els vots favorables de totes les formacions polítiquesexcepte el de la consellera comarcal de la coalició, que és la mateixa Anna Sentinella. Des des'està intentant contactar amb l'alcaldessa de Baix Pallars.