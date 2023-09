Mor una dona atropellada per una moto a Riudoms

Unha posat fi a la vida d'una veïna del municipi. Els fets van tenir lloc el dissabte 9 de setembre quan. La víctima va patir greus ferides i ha acabatEl sinistre va tenir lloc al carrer Baltasar Toda i Tàpies, a l'altura de la biblioteca municipal. Un punt que, segons ha explicat l', "", versió que contrasta amb lesque asseguren que els vehicles circulen a molt alta velocitat en aquest carrer.El consistori riudomenc ha assegurat, però, que farà unaon es va produir el fatal accident i ha anunciat que té previst fer-hi actuacions en altres trams de la via. Concretament, destinaran en els pròxims mesosa instal·lar pilones dissuasives contra els estacionaments en doble fila en aquest carrer, així com l'eliminació de les places d'aparcament a tocar dels passos de vianants per millorar la visibilitat en aquest tram. També està previst il·luminar els passos de vianants per així incrementar la seguretat de les persones que travessen el carrer.

