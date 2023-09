Fins a quatre euros el litre més car: així varia el preu de l'oli d'oliva segons el supermercat

Comprar la mateixa marca i la mateixa quantitat però pagarAquesta és la diferència de comprar l'en uno altre. Segons un estudi de l'organització de consumidorsamb lescom a mostra, la mitjana de preu en les vuit cadenes d'alimentació de l'Estat varia a. L'entitat defensa que l'estudi constata que part de l'encariment és fruit dei demana al govern espanyol més control sobre els preus.En concret, l'estudi detalla que la diferència més gran de preu entre una mateixa marca en funció de l'establiment s'ha localitzat en l'ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge extra depicual, que se situa en elsi s'enfila. La diferència encara s'eixampla més en el format d'. El litre d'oli d'oliva verge extra s'enfila fins al 68,1%, que equival a una diferència de 5,31 euros per litre entre cadenes d'alimentació.Per això, Facua demana aplicar un topall de preus per limitar el benefici de les empreses. A més, avisa que el decret que estableix la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsicsque no sigui derivat d'una pujada dels costos, de manera que assegura que les pràctiques d'algunes distribuïdores serien "sancionables".Des que la rebaixa de l'impost als aliments bàsics va entrar en vigor al gener, l'associació de consumidors ha observat undels productes que pugen de preu. Si a principis d'any s'havien encarits. En concret, dels 976 productes estudiats durant el vuitè mes, fins a 471 han pujat de preu respecte de principis d'any.

