Encasta la furgoneta en una rotonda de Tremp i es nega a baixar del vehicle

Estat que presentava la rotonda de Tremp aquest mati. Foto: Cedida



Altres notícies que et poden interessar

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

aquesta matinada a. El conductor d'unahaaquest dimarts a la matinada el seu vehicle a la, situada a l'entrada sud de la ciutat. L'avís dels fets ha tingut lloc al voltant de lesEl xoc de la furgoneta contra la mitjana ha afectat elque dóna la benvinguda a la ciutat i no ha provocat ferits, tampoc en el cas del conductor, queEn aquesta actuació hi han participat dos dotacions de, així com diversos efectius delsi una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques ().​El servei s'ha donat per finalitzat a les 1:32 hores, ja que segons ha pogut saber aquest diari, el conductor