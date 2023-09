​Què és un medicà, l'huracà mediterrani que ha assolat l'est de Líbia

Semblances i diferències amb els huracans tropicals

After bringing severe flooding to #Libya, the remnants of #StormDaniel have moved into northern Egypt today, kicking up Saharan dust as it spins.



The system will continue to weaken, but Alexandria could see moderate to heavy rain in the next 24 hours. pic.twitter.com/vBxHs6iy8j — Zoom Earth (@zoom_earth) September 11, 2023

La, provocada per una DANA, ha estat una de les més destructives dels darrers anys al Mediterrani. Després de descarregar a Grècia -i també a Bulgària i Turquia-, ha impactat de ple a l'est de Líbia, deixant un balanç encara molt provisional d'uns 2.000 morts i milers de desapareguts . La borrasca, posteriorment, s'ha dirigit cap al nord d'Egipte, malgrat que amb una força menys destructiva.Quan Daniel va tornar a tocar terra ho va fer en forma huracanada. Aquest fenomen es coneix com a, paraula sorgida d'unir Mediterranean hurricane, i que en català s'ha optat per traduir com a(o minihuracà mediterrani). Es tracta, per tant, d'una borrasca molt profunda amb una estructura, tal com es pot veure en la imatge del satèl·lit europeu Sentinel, amb el característic ull de la tempesta.Com un huracà tropical -molt més habituals-, provoca. A Líbia s'han superat registres superiors als-feia 40 anys que no succeïa- ique han arrossegat grans quantitat de pols.La diferència amb els huracans convencionals és que sóni amb vents més febles. Però elen illes i zones de costa és molt notable, com s'ha vist a l'est de Líbia.El primer medicane considerat com a tal es va produir l'any 1983 i, des d'aleshores, se n'han produït una vintena llarga , en un fenomen que s'aprofita de disposar d'un. En aquest sentit, el canvi climàtic n'afavoreix la formació, malgrat que algun estudi apunta cap a la possibilitat que més que la recurrència en provoqui l' augment de la intensitat