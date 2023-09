Arantxa Sánchez Vicario acusa el seu exmarit d'amagar-li patrimoni per evitar pagar al banc

Mostra el teu compromís amb Nació.

Primera sessió del judici contra l'extennista catalanaacusada d'un presumpte delicte d'alçament de béns. Vicario ha admès els fets, però culpa al seu exmarit, Josep Santacana, d'haverper evitar que li embarguessin a causa d'un deute bancari. Després de ser condemnada per un d, unque l'havia avalat li va, però l'esportista i la seva parella, van vendreimmobiliàries a empreses sevesa l'estranger. La fiscalia els hi demanai 6,17 milions d'euros d'indemnització a un banc.El deute d'Arantxa Sánchez Vicario amb l'va ser avalat i pagat per un banc espanyol, que alhora va rebre, l'abril i l'octubre del 2010, un total ded'un banc de, que alhora li va demanar els diners a l'extennista. Com que no va cobrar, aquest segon banc va interposar unael març del 2011 contra l'esportista, que va acabar amb unad'un jutjat d', el setembre del 2013, que condemnava Sánchez Vicario a pagar el deute. Lai una interlocutòria del gener del 2014 va fer executar la sentència per valor de 7,5 milions d'euros, tenint en compte els interessos.Segons la fiscalia, perde comptes i propietats, Sánchez Vicario i el seu aleshores marit, Josep Santacana, juntament amb altres cinc persones, van idear un pl'execució de la sentència. Vanr tots els comptes bancaris, vantotes lesque havia cobrat en procediments judicials contra els seus pares i altres persones, i fins i tot els diners cobrats, alguns de forma opaca, de part de mitjans de comunicació o en concepte de drets d'autor d'un llibre del 2010.Santacana administravapropietat de l'extennista, empreses que bàsicament. El matrimoni va decidir, places d', terrenys i locals situats a diversos punts de Catalunya com Bellver de Cerdanya, Sant Feliu de Guíxols, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Barcelona o Premià de Mar, i també Formentera. Les propietats van passar a una societat uruguaiana.Els altres cinc acusats van actuar com ao mitjancers en aquestes societats i van facilitar ela altres empreses fora d'Espanya. Per tot això a quatre d'ells els hi demana tres anys i mig de presó i 7.560 euros de multa com a cooperadors necessaris, i dos anys i nou mesos de presó i 7.200 euros de multa per al cinquè investigat.Els altres quatre acusats haurien d'indemnitzar l'entitat bancària amb un. També les set empreses relacionades amb els fets haurien d'indemnitzar el banc, com a responsables civils subsidiàries, amb un total de prop d'11 milions d'euros.