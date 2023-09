L'aeroport del Prat creix en viatgers, però es manté per sota dels nivells prepandèmia

L'aeroportva tancar el mes d'agostde passatgers, segons ha informat aquest dimarts. És un creixement d'un 11,4% en comparació amb el mateix mes del 2022, però, lluny de les xifres prepandèmia. Si es compara amb el mateix mes del, encara es troba unLes dades van en la línia de l'acumulat de tot l'any. Des del gener, l'aeroport del Prat ha registrat 33.027.538 viatgers, és a dir, unmés que els vuit primers mesos de l'any passat, tot i que un 7,2% per sota a l'agost del 2019.Del total, 3.659.224 eren passatgers de, que repliquen el creixement. Va haver-n'hi unque en el mateix període del 2022. Els 1.308.445 restants eren de vols domèstics, un 7% més que a l'agost de l'any passat. Aquestes xifres situen l'aeroport barceloní com elamb més afluència de passatgers a l'agost, només superat per l', amb 5.559.790 passatgers, un 11,5% més que el 2022, però un 4% per sota el mateix mes del 2019.Quant al nombre d'l'aeroport de Barcelona en va sumar, és a dir, un 7,5% més que al mateix mes del 2022, però un 8,6% per sota el mateix mes del 2019; mentre que en el transport de mercaderies se situa com a, amb 12.857 tones, un 3,5% menys que a l'agost del 2022 i un 2,5% menys que al mateix mes del 2019.En aquest cas, l'aeroport Josep Tarradellas-Barcelona El Prat és el tercer del rànquing d'infraestructures aèries de l'Estat. En segon lloc, el supera l', ambi a molta més distància se situa el de Madrid Barajas, amb, un 9,9% més que a l'agost del 2019. Si es té en compte lde l'any, però, Barcelona és el segon aeroport amb més tràfic de mercaderies, amb 100.885 tones, per darrere Madrid, amb 404.646 tones.

