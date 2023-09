Si aquest dijous reps un missatge de Protecció Civil, no t'espantis: és un simulacre

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

"Prova d'alerta dede la Generalitat de Catalunya. És un. No truquis al 112. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te". Aquest és el missatge que rebran els telèfons mòbils intel·ligents a l'àrea de Barcelona durant el matí de dijous, segons ha indicat aquest dimarts la portaveu del Govern,. Tots els telèfons mòbils intel·ligents que estiguin a la zona, i també tots els d'aquelles persones que hi estiguin de pas per carretera o ferrocarril, rebran l'alerta al mòbil, que serà especialment sorollosa, segons ha avisat Plaja. La Generalitat ja ha fet servir aquest format per alertes reals en cinc ocasions, però en aquesta ocasió l'enviament serà més massiu i es dividirà enLa notificació també va acompanyada de vibració. En el moment de la prova tots els telèfons mòbils sonaran i vibraran de forma simultània,. Les persones que, per raons de feina o bé per tenir una sensibilitat alta a certs sons, no vulguin rebre'l, hauran de posar el telèfon en mode avió o apagar-lo. La Generalitat habilitarà, com s'ha fet també en les quatre proves anteriors, una enquesta perquè els ciutadans informin si han rebut o no el missatge, en quin idioma i de quina companyia són. És unaanònima que no recull cap dada personal i que es podrà respondre en aquest enllaç específic del Govern Els dispositius mòbils d'última generació tenen activada per defecte la recepció de les alertes. Són elsversió 11 o superior i elsversió 15.6 o superior. En el cas dels mòbils més antics, cal configurar-los per rebre les alertes seguint aquestes instruccions . En quins casos es pot fer servir aquest mètode? S'utilitzarà només en els casos d'emergència greu ondetermini que cal donar instruccions a la població com, per exemple, el confinament davant d'un accident químic o unes inundacions, entre d'altres casuístiques d'emergència.