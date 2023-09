«Poor Things» de Lanthimos, Bayona, Miyazaki i una graella de luxe: les novetats del Festival de Sitges 2023

Inaugural i la vaga de Hollywood

Una filmografia de luxe ja assegurada

que ja és a tocar. Ángel Sala, director de la mostra de cinema fantàstic, de terror i animació ha presentat bona part de la que serà la graella del festival. La més destacada és l'esperadíssima i triomfant nova pel·lícula de Yorgos Lanthimos:Acaba de guanyar el Lleó d'Or al Festival de Venècia i aterrarà, un mes després, a Catalunya. Sala també ha anunciat que formen part de la programació d’enguany el darrer film de Juan Antonio Bayona,i la nova pel·lícula de Hayao Miyazaki, el geni de l'animació japonesa, que es diuAltres produccions destacades que formaran part de la secció oficial són, de Takeshi Kitano;de Hideo Nakata;de Daniel Benmayor i, de Gabriel Abrantes, entre d'altres. Ara bé, els homenatges tindran fort protagonisme en aquesta 56a edició: des dede William Friedkin fins aloriginal, de 1933, en els seus respectius aniversaris.Els guardons d'enguany també seran d'altíssima categoria. "És l'any dels Oscars", ha fet broma Sala, en la roda de premsa de la Casa Seat. El cineasta català, director de la japonesa The ring, i, director de Coco i Toy Story 3, rebran els premis Màquina del Temps del festival.Sala i Garcia han presentat els premiats d’enguany del festival, entre els quals hi ha J. A. Bayona, Hideo Nakata i Lee Unkrich que rebran els premis Màquina del Temps de Sitges, mentre que el certamen entregarà els grans guardons honorífics a Phil Tippett, guanyador de dos Oscar per la seva feina com a supervisor d’efectes visuals d’c, i Jan Harlan, productor executiu de moltes de les pel·lícules de Stanley Kubrick.amb la pel·lícula, la preqüela del seu anterior èxit, Verónica. Aterrarà de la mà de Netflix, que anys després torna a formar part de la inauguració de Sitges . En una primera presentació des de la Fàbrica Moritz de Barcelona el passat juliol, la directora de la Fundació del Festival de Sitges, Mònica Garcia, ja va posar èmfasi en l'ambició de la cartellera que posaran sobre la taula aquest any, amb produccions catalanes, espanyoles i de la resta del món com a protagonistes.Un dels fets més destacats que pot tenir ingerència en el Festival de Sitges del 2023. Sala ha tornat a recordar que es veuran afectats perquè molts dels cineastes i artistes nord-americans no podran arribar a Catalunya. Només ho podran fer directors que no siguin guionistes i aquells que hagin aconseguit signar contractes adaptats a les queixes sindicals.Diverses produccions -tant sèries com pel·lícules- ja van ser anunciades el passat juliol per part de la direcció de Sitges. Entre ells hi ha la sèrie de Berto Romeroo el thriller sobrenatural -que abordarà la temàtica dels vampirs des d'una perspectiva espanyola, de Tomás Peña. Cinc anys després de la seva última pel·lícula, el festival rebrà F. Javier Gutiérrez ambTambé es presentarà la segona temporada de la sèrie d’HBO Maxd’Àlex de la Iglesia, el nou film de Carlota Peredade Pablo Berger. Tota la cartellera del Festival de Sitges -encara falten confirmacions i noves sorpreses- la podeu consultar aquí.