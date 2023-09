El govern espanyol retira a Pinochet la Gran Creu al Mèrit Militar que li va atorgar Franco

Mostra el teu compromís amb Nació.

Com s'havia anunciat ahir, el govern espanyol haaquest dimarts, en la reunió del consell de ministres celebrada a la Moncloa, la Gran Creu al Mèrit Militar que el general Franco va atorgar el 1975 al seu homòleg xilè,. Així ho ha comunicat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez i ho ha contextualitzat dins de les polítiques de memòria històrica en què Espanya vol continuar avançant "en coherència amb els principis democràtics". Ha recordat "l'atac brutal" que va patir la democràcia xilena amb el cop d'estat del 1973, del qual es commemoren els 50 anys Com a contrapunt d'aquesta decisió, el govern espanyol ha concedit la Gran Creu d'Isabel la Catòlica a la cooperant catalanavíctima d'un atac mortal d'un projectil rus a Ucraïna, i ha elogiat la seva "tasca abnegada". Rodríguez ha mostrat el cas de la voluntària com un exemple de la tasca duta a terme pels cooperants de l'estat espanyol en tots els llocs de conflicte.Pedro Sánchez ho va avançar ahir com un acte de reparació d'unai un gest en un moment tan significatiu com els 50 anys del cop d'estat militar que va acabar amb el govern de Salvador Allende i la democràcia xilena. L'actual president de Xile, el progressista, ha agraït la decisió de l'executiu espanyol.Pinochet va rebre la distinció elencara sota la dictadura de Franco, que moriria el 20 de novembre. El guardó va ser un senyal clar de la simpatia mútua entre totesque se sentien assetjades en el pla exterior per les seves sistemàtiques violacions dels drets humans. Amb motiu dels darrers afusellaments del franquisme i les protestes de la comunitat internacional, el setembre del 1975, Pinochet va enviar un telegrama de suport a Franco, elogiant els "pobles amb caràcter" i al·ludint a la "infamecampanya contra Espanya".Es dona el cas que el militar xilè va ser dels pocs governants que va assistir al funeral del dictador espanyol, seient al costat d'Imelda Marcos, dona d'un altre dictador, el filipí Ferdinand Marcos. En acabar, Pinochet va abandonar Madrid sense esperar la. Això sí, el nou rei el va acompanyar a l'aeroport i es van acomiadar amb una abraçada.