La Mercè 2023 convertirà l'eix verd de Consell de Cent en un nucli d'espectacles «sorpresa»

El carrer Consell de Cent, a l'Eixample de Barcelona, continua captant mirades i polítiques públiques. Ara, en concret, des de l'àmbit cultural. És una de les claus presentades en la programació definitiva de la Mercè 2023 . Fa poc es va saber que aquest eix verd, juntament amb l'Estació del Nord, passaria a ser el nou epicentre del(MAC) en substitució del Parc de la Ciutadella. Ara, a més, s'ha atorgat un embolcall de misteri al que es viurà a la superilla de l'Eixample entre el 22 i el 25 de setembre. "Jo diria:", ha resumit aquest matí la directora artística del festival, Marta Almirall, en roda de premsa."El carrer Consell de Cent està concebut com un espai on no hi ha una graella ni un horari determinat", on hi haurà "espectacles de tota mena" fixes i itinerants., ha insistit la creadora cultural, sobre el tram que quedarà comprès entre Rocafort i Comte Borrell. Així, mentre el debat polític i jurídic continua posant el focus sobre aquesta via , el brogit cultural de la Mercè pensa aprofitar al màxim la seva nova disposició, més amable per al vianant. De fet, la transformació urbanística ha estat un element central de la valoració d'Almirall, que ha conclòs queTot plegat ve a apuntalar una programació de les Festes de la Mercè de la qual ja se'n sabien la majoria de detalls. En la seva presentació oficial, però, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha aprofitat per fer èmfasi en alguns d'aquests canvis destacats respecte a edicions anteriors. Un d'aquests exemples és, on els anys previs s'havien concentrat aldarulls. "La raó és el que suposa els partits de futbol del Barça" a Montjuïc , "per evitar l'embolic que suposaria". Alhora, també s'ha destacat que el Piromusical amb què es tancarà la festivitat barcelonina anirà a càrrec dels organitzadors del festival Sònar, ja que enguany celebren el seu 30è aniversari. Igualment, es creix en nombre d'escenaris musicals. Si l'any passat n'eren dotze, ara s'arribarà als setze espais dedicats als concerts de grups com[Aquesta informació s'ampliarà]