L'alcalde de Vilobí d'Onyar, Joan Pagès, mor després de patir un ictus

Dol a. L'alcalde de la localitat,, ha mort de manera sobtada després de patir un ictus, segons ha comunicat l'Ajuntament. S'han decretatels actess'hani lesonejaran a. "Estem desfets i trasbalsats", asseguren, en un comunicat, des del consistori, després de la sobtada pèrdua de Pagès. Arran del seu estat de salut, ahir ja es van suspendre les actuacions previstes per la Diada, que s'encavalcaven amb la celebració, aquest cap de setmana, de la festa major del municipi.Pagès era alcalde des del 14 de juny. El candidat deva desbancar la llista més votada, el partit, encapçalada per l'antiga alcaldessa del municipi selvatà,. Per fer-ho, l'alcalde va assolir un acord amb el grup Viu Vilobí que els hi va permetre sumar majoria i governar en coalició, ambcom a tinent d'alcalde, que assumeix l'alcaldia en funcions.El secretari general de, ha assegurat que se sent "colpit i sense paraules" arran de la mort de Pagès. També hi ha fet referència Laura Borràs, que s'ha mostrat consternada pels fets. "Havíem de sopar dissabte a l'escola d'estiu", ha afirmat de Pagès, a qui considera "un home afable i compromès per servir el país.

