Un policia imputat per l'1-O denuncia una manifestant per un petó no consentit

Un agent de laimputat per l'1-O ha presentat una denúncia al jutjat d'instrucció 7 de Barcelona contra una manifestant independentista que aquell dia li va fer un petó sense consentiment. En la imatge, enregistrada pels mitjans, es veu la dona agafant l'agent pel clatell i fent-li un. El policia sosté quei per això ha presentat una denúncia per agressió sexual, segons ha avançat El Español.És una denúncia per un delicte "" per uns fets que van tenir lloc fa sis anys. La defensa de l'agent feia temps que buscava una prova gràfica per demostrar el suposat delicte. El vídeo s'ha adjuntat a la denúncia, que arribar als jutjats dilluns. L'agent vol que es localitzi la dona demandada i obrir un procediment penal contra ella.Els fets van tenir lloc davant del, que funcionava com a centre de votació el dia 1 d'octubre. Segons el policia, la dona el va agafar pel cap sense intercanviar cap paraula i mirant-lo als ulls, i li va fer "un petó a la boca per sorpresa, inopinada, de cop, i de manera no consentida".El denunciant ha assegurat que el succés va passar "en un" i ha considerat que a més de tenir un "" buscava "una reacció" en la seva persona que servís per desencadenar "una situació de violència generalitzada".Així mateix, l’agent ha afirmat que, però ha advertit que la seva reacció va ser "de contenció davant la situació d'extrema violència" que els policies van viure aquella jornada, a cada lloc habilitat com a col·legi electoral i aquell en concret.