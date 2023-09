La inflació augmenta a Catalunya pel preu dels carburants

ha repuntat dues dècimes a l'agost a Catalunya i s'ha situat en el 2,5% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades publicades per. D'aquesta manera, la inflació encadena dos mesos consecutius a l'alça, tendència que s'atribueix a l'encariment dels carburants.Per la seva banda, la taxa anual de la inflació subjacent, que no té en compte els preus més volàtils,, dues dècimes menys que al juliol. En la mateixa línia, els aliments, tot i que encaraque fa un any, han registrat la variació interanual més baixa des del maig del 2022, és a dir, dels últims quinze mesos.

Altres notícies que et poden interessar