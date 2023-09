Un grup de científics catalans descobreixen formigues de foc per primer cop a Europa

han detectat la presència d'una espècie invasora d'insectes a Europa: les formigues de foc. Aquesthan fet aquesta troballa a la ciutat de Siracusa,És la primera vegada que es troba aquesta espècie en territori europeu.Els investigadors posen el focus en aquesta espècie, segons han publicat a la revista Current Biology , perquè és una de les faunes invasores més expansives del planeta.i bona part de les plantes, però també afecta les persones. Una mossegada bastant dolorosa, que pot arribar a ser letal si provoca un xoc al·lèrgic.Aquesta formiga és originària de Sud-amèrica, on estan molt presents. El comerç i la connectivitat global han fet que hagi pogut instaurar-se en, que segueixen combatent la presència de les formigues de foc. Ara bé, Europa, fins ara, havia evitat aquest problema. Però els investigadors catalans han trobat fins a 90 nius a Siracusa.Que es podrien instaurar per tota la zona del Mediterrani, inclosa Catalunya. Factors com el canvi climàtic o el de les connexions comercials són molt propícies perquè acabin arribant a

