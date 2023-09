Aragonès respon a l'ANC: «Una DUI no serviria per a res, ara mateix»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Poques hores després que la presidenta de l'(ANC),, reclamés al Govern que procedís a fer efectiva la independència o convoqués eleccions ha indicat que una DUI, ara mateix,. En aquests termes s'ha expressat el president de la Generalitat en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual ha considerat que la clau de la plena sobirania és el reconeixement internacional. En aquest sentit, ha determinat que només amb aquest reconeixement -també per part d'Espanya- es podria entrar a formar part d'organismes com les. "No és una qüestió de proclamar la independència i prou. Podem sortir quinze vegades al balcó, si cal", ha ressaltat el president de la Generalitat, en referència a l'efectivitat que li reclama l'ANC en relació a la DUI.Pel que fa a la possibilitat que l'Assemblea promogui una llista cívica -un plantejament que ahir Feliu va tornar a explicitar en el marc del discurs de la Diada, que va congregarsegons la Guàrdia Urbana isegons l'organització-, Aragonès ha remarcat que "no és el que més convé" a l'independentisme, però que serviria per "clarificar les coses". "Que ho facin. Si es volen presentar, que es presentin", ha determinat el dirigent d'ERC, que va participar en la manifestació de la Diada a diferència del que va passar el 2022, quan la cúpula dels republicans se'n va desmarcar perquè la marxa tenia un to contrari al Govern.Preguntat sobre l'escenari a Madrid, marcat per la investidura de, el president de la Generalitat ha remarcat que les negociacions encara no han arrencat, per bé que s'han produït converses prèvies i existeix el pòsit de la constitució de la mesa del Congrés dels Diputats . També hi ha el precedent de l'anterior legislatura, amb els indults -que ara ERC vincula a la taula de diàleg després d'anys de desvincular les dues qüestions- i la derogació del delicte de sedició. "Va ser un gran pas, això és molt positiu. Ningú més podrà ser condemnat per aquest delicte", ha apuntat Aragonès, que ha indicat que el nou escenari està marcat per l'amnistia. "I ara tenim més força, perquè hi ha més formacions que s'hi han sumat", ha ressaltat el dirigent dels republicans en referència a, implicada en les converses amb el"Ara cal anar al fons de la qüestió, que és. I això serà encara més difícil que els últims anys", ha ressaltat Aragonès. De moment, les negociacions estan centrades en l'amnistia, que tant per a ERC com per al partit deés una condició pràcticament prèvia a l'arrencada de les converses per la investidura. De la desjudicialització definitiva del procés, el president ha subratllat que no ha de ser sobre persones, sinó sobre delictes concrets. En aquest sentit, ha indicat que la líder de Junts,, no hauria de ser inclosa en l'amnistia perquè està condemnada per un delicte vinculat a la corrupció