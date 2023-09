Diversos carrers de Barcelona queden tallats a partir d'aquest dimarts per les obres del tramvia

No seran les úniques retencions

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Barcelona viurà més problemes de mobilitat a partir d'aquest dimarts. Les obres per unir les línies de tramvia pel mig de la capital catalana aturaran el trànsit als carrers Castillejos i Bailèn. Ho faran a les seves respectives confluències amb l'avinguda Diagonal.no es podrà baixar per Castillejos al seu encreuament amb el carrer Aragó, per la qual cosa la circulació es desviarà per Aragó i Lepant.Passarà el mateix a l'encreuament de Castillejos amb Consell de Cent, i el trànsit rodat haurà d'anar a cercar els carrers Aragó i Lepant.(guals) i serveis, quedant habilitat en doble sentit. La parada de bus de la línia V23 (la situada a Castillejos entre Consell de Cent i Aragó) estarà anul·lada mentre duri l'afectació.A més, del 26 de setembre a principis d'octubre,i la circulació es desviarà per, per reincorporar-se després al sentit ascendent de Roger de Flor. El tram entre Mallorca i Diagonal quedarà en sense sortida, amb accés exclusiu pel veïnat i els vehicles d'emergència.I, sumat a això,, també es tallarà l'encreuament Padilla-Diagonal, amb un desviament de circulació que es faràper reincorporar-se a Padilla en sentit pujada.