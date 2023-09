Una conductora novella i beguda esmicola l'aparador d'una cafeteria

Unaha esmicolat l'aparador de la cafeteria Coca, al passeig del riu de(Bages), aquest dilluns a dos quarts de 6 de la matinada. La conductora hauria perdut el control del vehicle que conduïa i hi ha xocat.A més,en el test de consum d'alcohol amb 0,90mg/l en aire espirat, el que significa sis vegades més que el màxim permès per a un(0,15mh/l).A aquella hora l'establiment estava tancat i cap dels quatre ocupants del turisme, segons ha informat la Policia Local de Sant Joan, que ha denunciat la conductora del turisme per un, per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa.

