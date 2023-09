Llarena, obert a debatre sobre l'amnistia

Llarena carrega contra Puigdemont

El jutge instructor de la causa del procés català,no tanca la porta a debatre sobre. En concret, sobre si la condició innegociable deper investir Pedro Sánchez, té cabuda o noEl magistrat ha expressat que el primer debat que cal és el d'analitzaren una conferència a la facultat de Dret de Burgos, segons informa Efe. De fet, el debat sobre l'amnistia és el que ha liderat la Diada d'enguany, amb una manifestació multitudinària a Barcelona Les declaracions de Llarena s'han centrat en el fet que calen "que encara no estan sobre la taula". En aquest sentit, el magistrat ha apuntat que "si concloem que no hi cap, llavors el debat s'acaba" però que si l', "cal mirar si la possible llei, és a dir, "si escau".En aquest sentit, Llarena ha explicat que "si hi ha unaque justifica que es desactivin principis constitucionals fonamentals" però ha defensat que, ara mateix, "no pot haver-hi un pronunciament".No obstant això, el magistrat ha aprofitat la conferència per anar en contra de Puigdemont; "Només sabem que hi ha un senyor" que ha determinat que hi ha "" i que, per això, reclama l'amnistia.En aquest sentit, Pablo Llarena ha expressat que mentre Puigdemont "insisteix" que ha actuat sota la legalitat, "el procediment judicial no ho considera així". I ha recordat que el president de Junts està acusat d'un delicte de malversació.