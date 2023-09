L'esquerra independentista envia els líders polítics a la foguera: «Som Països Catalans»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

ha aplegat unessegons els organitzadors, en la seva manifestació particular de la Diada que cada any fan amb inici a la plaça d'Urquinaona i final a la plaça Comercial del Born. Enguany la marxa ha destacat per la desafecció i elen general.Tant és així, que durant la manifestació i també al final, s'hans de diversos dirigents polítics com ara la del president de la Generalitat,o la de l'alcalde de Barcelona,També han anat a la foguera les imatges del líder popular,, del president en funcions,, de la consellera de Sanitat de les Balears,, i del dirigent de Vox valencià,L'acte ha finalitzat també amb foc. En aquest cas,francesa i de la Unió Europea per tal de reivindicar que "Som Països Catalans", el lema de la capçalera dels anticapitalistes d'enguany.Durant la manifestació s'han sentit proclames com "sense desobediència no hi ha independència", "Urquinaona, ho tornarem a fer", "els Mossos també són forces d'ocupació" o "per la llengua i per la terra, el jovent en peu de guerra".