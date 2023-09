Bombers catalans viatgen al Marroc per ajudar després del terratrèmol

Mostra el teu compromís amb Nació.

El Marroc viu una de les seves pitjors situacions després deld'aquest passat divendres a la nit que, de moment, ja ha deixat prop de 2.500 morts i centenars de desapareguts. És per això, que diversos països s'han mobilitzat per donar suport i ajuda humanitària a la població.També ho han fetque han sortit aquest dilluns en dues expedicions, una terrestre i una amb avió amb l'objectiu deD'una banda, un equip de membres de l'(EREC) format per 16 bombers del cos de Bombers de Barcelona i de la Generalitat, dos guies canins amb dos gossos ensinistrats, un guia, una infermera i un metge han volat de Barcelona a Marràqueix.En total, porten més deper accedir a les zones complicades, i també material mèdic per actuar o, en cas de necessitat, deixar als centres sanitaris de la zona. "No sabem com està la situació allà, però sí sabem que estan desbordats i nosaltres portem", ha explicat la infermera de l'Hospital Clínic de Barcelona Meritxell Cascán. Una vegada al Marroc, les autoritats pertinents els assignaran la zona on hauran d'actuar.D'altra banda, un altre equip dels bombers ha marxat per via terrestre del, a Cerdanyola (Vallès Occidental) cap al Marroc. En aquest cas, està format per quatre guies canins i quatre gossos del Grup Caní de Recerca (GRCR), un tècnic en estructures col·lapsades, un altre en rescat de persones, que també podrà fer atenció sanitària; un parell de bombers que prestaran suport logístic, un altre d'origen marroquí, que ajudarà en les comunicacions amb els operatius del país, i un cap d'expedició.El grup ha sortit per carretera amb un parell dei de personal i dos vehicles lleugers. L'expedició anirà fins a Algesires, on demà al matí agafarà un ferri que la durà fins a Tànger. Un cop al Marroc, l'expedició rebrà instruccions de les autoritats marroquines, que li assignaran el destí on haurà de treballar.Des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) esal Marroc amb la intenció de prestar ajut humanitari sense l'acompanyament i el suport d'una entitat de cooperació responsable.