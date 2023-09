El temps d'aquest dimarts: arriben pluges i baixen les temperatures

Una jornada passada per aigua

Després d'una Diada on el sol ha estat el protagonista, aquest dimartsi la calor anirà a menys. Segons el pronòstic del Servei Meteorològic de Catalunya (), s'ha activat un avís per intensitat de pluja de cara la tarda i caldrà estar atents per obrir els paraigües i abrigar-se una mica més.La previsió per aquest dimarts és que tinguem un dia molton el sol serà més aviat testimonial arreu del país.dels d'aquesta jornada, sobretot durant el dia.De cara a la tarda, serà quan es complicarà la situació a tot el territori i lesavançaran i podran haver-hi xàfecs a qualsevol punt. De fet, des del Meteocat s'ha activat l'avís perEl perill és de tres sobre sis i es poden registrar acumulacions dei poden anar acompanyats de tempesta.s'ha activat a gairebé totes les comarques catalanes amb l'excepció de l'extrem nord a la Vall d'Aran i també les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. La resta, hi ha perill de pluges intenses i al Camp de Tarragona, el

