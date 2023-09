Tres dies de dol a Montmeló en record dels quatre joves morts atropellats per un tren

Mostra el teu compromís amb Nació.

Montmeló ha fet aquest dilluns al migdia unen record als quatre joves d'entre 19 i 22 anys que aquest diumenge al vespre van morir atropellats per un tren de la línia R3 entre Parets i Granollers, al Vallès Oriental . Són tres noies i un noi de Barcelona i Madrid. A més, l'Ajuntament ha decretatLa ministra de Transports en funcions,, ha estat present a l'acte i ha dit que els joves van creuar per unque "no conduïa enlloc". "Des del ministeri sempre treballem per tenir les millors infraestructures, les més segures i totes les feines que es faran amb el desdoblament de l'R3, entre d'altres qüestions, també abordaran com podem millorar l'estat de les infraestructures", ha afegit.L'acte s'ha fet a la plaça Rafael Casanova i també hi ha la presidenta del Parlament,, i el conseller de Salut,L'alcalde de Montmeló,, ha explicat que el grup de joves -entre els quals hi havia les quatre víctimes mortals-techno que s'estava fent al circuit de Montmeló i que van voler escurçar el camí. "Van accedir a les vies per una zona no habilitada i de difícil accés", ha explicat el batlle, que també ha dit que per arribar-hi s'ha de pujar un monticle i, a l'altra banda, "no hi ha res".De fet, Rodríguez ha explicat que a unsde distància del punt on van travessar hi ha un. "No té cap sentit el que van fer, per tant entenem que no sabien cap on caminaven", ha relatat l'alcalde, que també ha dit que una estona abans haurien passat per un punt on hi havia unque indicava a la gent quin era l'itinerari per arribar al festival de música.