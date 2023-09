Dimiteix el ministre de Navegació de Grècia per la mort d'un passatger d'un ferri empès al mar

🇬🇷 | Trágico momento en el que empujan a un pasajero al mar:



Un hombre de 36 años, murió tras ser empujado al mar por un miembro de la tripulación del ferry Blue Horizon en Grecia.



Sucedió en el puerto de Pireo, en Atenas, Grecia, un miembro de la tripulación detuvo a un… pic.twitter.com/CwZmUMxDQu — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 6, 2023

Η δολοφονία του Αντώνη Καργιώτη από μέλη του πληρώματος στο Blue Horizon μας έχει συγκλονίσει όλους. Κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι Έλληνες ναυτικοί παραβιάζοντας τους πανάρχαιους κανόνες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα έσπρωξαν και εγκατέλειψαν έναν άτυχο… pic.twitter.com/Rq1b1H4h3n — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) September 11, 2023

en majúscules la que s'està vivint a. Eli Política Insular, Miltiadis Varvitsiotis, haaquest dilluns després de laper arribar tard.En un comunicat a les xarxes, Varvitsiotis ha lamentat els fets i ha expressat que després de veure's immers i "ser l'objectiu d'un atac que va adquirint cada cop més característiques tòxiques" ha decidit plegar. "He après ai a no amagar-me en moments difícils", ha expressat.Tal com es pot veure en les imatges gravades per una càmera de seguretat, que ja s'han fet virals, dos membres de la tripulacióque sortia d'Atenes cap a Creta. Després d'una baralla per intentar pujar, el vaixell marxa i un dels tripulantsSegons algunes informacions, el passatger Antonis Kargiotis deja hauria abordat en el ferri però va haver de baixar i quan va tornar va ser quan es va produir el fatal desenllaç. El capità i tres dels tripulants s'enfronten ara a ser jutjats perEn el text de comiat, el ministre parlai assegura que farà tot el possible per honrar la seva memòria. "Espero que laporti els veritables autors davant de la justícia", sentencia.

