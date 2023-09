L'Audiència Nacional admet la querella contra Luis Rubiales pel petó no consentit a Jenni Hermoso

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1,, ha admès a tràmit aquest dilluns a la tarda la querella presentada per la Fiscalia pels delictes d'contra l'expresident de la Real Federació Espanyola de Futbol (),, pel petó no consentit que va donar a la jugadora de la seleccióen el lliurament de trofeus del Mundial a Sidney (Austràlia).En un acte, recollit per Europa Press, el magistrat acorda les primeres diligències en aquest procediment, entre ellesque recullin el moment des de tots els angles en què Rubiales fa un petó a la denunciant, així com els minuts immediatament anteriors i posteriors al fet relatius a la celebració del triomf de la selecció de futbol femenina.A més a més, demana al diariel vídeo de la celebració en el vestuari que té penjat a internet i al diariel dels moments del petó i de qualsevol altre relacionats amb els fets. Per part seva, al diaril'instructor sol·licita el vídeo de la celebració en l'autobús de la selecció espanyola de futbol femení.La resolució també informa Rubiales, com a querellat de l'escrit de la Fiscalia, perquè conegui els fets imputats i exerceixi el seuprocessals.

