Demanen l'entrada immediata a la presó del futbolista Santi Mina per risc de fugida

L'acusació particular ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia () lao, de manera subsidiària, la retirada cautelar del passaport per al futbolistaja que considera que la seva "cerca activa de treball fora del país" augmenta "exponencialment el" de cara al compliment de la pena de quatre anys de presó a la qual està condemnat per abús sexual.L'escrit, elevat al TSJA per l'advocat de la víctima el passat dia 7, trasllada que existeix constància que el "condemnat ha pretès novament marxar del país amb aparents motius laborals", peròi "tenint notícies d'ell exclusivament pels mitjans de comunicació".Afegeix que, malgrat "reiterar la defensa la suposada plena disposició a la justícia" per part del futbolista, ha intentat, "com ja va fer l'any passat amb el seu, "formalitzar contracte de treball a l'estranger" i enlletgeix que "com sempre" hagi omès qualsevol informació sobre el tema".L'escrit, consultat per Europa Press, remarca que ja es va cursar la mateixa petició al tribunal el 9 d'agost i que, encara sense resoldre i a l'espera que s'aclareixi la sentència del TSJA que va confirmar la condemna, Santi, a la lliga italiana. "La seva sortida del país no s'ha frustrat a causa de la voluntat del condemnat, sinó que el fitxatge s'ha frustrat per lesdel club italià en atenció als antecedents i el delicte perpetrat", subratlla el lletrat, que aporta com a documental ressenyes de la premsa esportiva.Per a l'acusació particular, el futbolista "continua buscant feina fora del país per tenir un motiu i abandonar" Espanya, la qual cosa "augmenta exponencialment el risc de fugida i d'incompliment de la condemna imposada". Interessa, així, al TSJA que s'assenyali compareixença de l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament Criminal per decidir sobre l'entrada a la presó o, subsidiàriament, la

