Montserrat presenta les primeres escolanes de la història

Imatge inèdita aquestaSchola Cantorum, el cor de cambra mixt de Montserrat, ha actuat per primer cop a la història. El cor està format per 29 nois i noies d'entre 17 i 24 anys i dirigit per, sotsdirector musical de l'Escolania. Per, una de les membres del cor, formar-ne part és "un somni des que tenia 9 anys.Soc de les moltes que vaig voler entrar a l'Escolania i em van dir que no".compartirà amb l'Escolania instal·lacions i vestuari. També duen saia i roquet, la tradicional vestimenta, i se'ls considera escolans i escolanes.no hi viuran cada dia. Només hi conviuran un cop al mes, quan hi actuaran.

