Els actes per la Diada a la resta d'Europa

Concerts, castellers i degustacions: així se celebra la Diada a la resta del món https://t.co/c06Omy2mY5 pic.twitter.com/46EVzXNSiE — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2023

La Diada també arriba continent americà

Les delegacions dela l'exterior també celebren laamb una vintena d'actes en una quinzena de països. En alguns casos -com per exemple les delegacions a França, al Regne Unit i Irlanda, Alemanya i els Estats Units (Nova York)- han organitzat celebracions per a aquest mateix dilluns mentre que d'altres ja ho han anat fent des de la setmana passada i d'altres en els pròxims dies. Ho faran amb concerts, actuacions castelleres, recepcions institucionals, degustacions de productes catalans i taules rodones, entre d'altres. En el cas del, s'ha cancel·lat l'acte previst adesprés del terratrèmol que ha afectat el país - A, la Delegació del Govern de la UE, ha organitzat un concert deper aquest dimecres que ve a l'- Aha organitzat una acció simbòlica a les xarxes socials amb un escrit d', autor molt vinculat amb el país.- La delegació del Govern aha organitzat per aquest dilluns a la tarda una recepció aldei ahir ja va celebrar una trobada amb la comunitat catalana amb una actuació delsde París i elsa lade la capital francesa.- La delegació altambé celebra aquesta tarda una recepció institucional.- La d'convida a la comunitat catalana a una trobada amb productes de DO protegida i actuacions musicals al GLS Campus de Berlin.- La delegació del Govern aha organitzat un acte institucional al Museu Nacional de Arte Antigaper aquesta tarda, amb la presència prevista de la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea,- Ael Museu d'Art d'Història de Ginebra acollirà una taula rodona aquest dimecres sobre l'aposta del Govern per l'esport femení i s'exposarà el model esportiu del- A, aquest diumenge la Villa Mosca va acollir una recepció institucional i un concert d'Eleonara Peana i aquest vespre l'església de San Lorenzo in Miranda de Roma hi haurà una altra recepció institucional i un concert a càrrec del trio Marala.- La delegació del Govern a l'Europa Central ha repartit la commemoració en tres dies diferents a, on aquest divendres hi va haver una recepció institucional i un concert solidari amb artistes catalans; a, amb una altra recepció institucional i una actuació del duo de guitarresahir diumenge; i el cap de setmana que ve amb una trobada amb la comunitat catalana de Polònia.- A, el grupva oferir-hi un concert dissabte i la delegació del Govern al sud-est d'Europa el xef croati la catalana Carlota Claver van elaborar una degustació de plats tradicionals mediterranis.- Per primer cop, el Govern ha fet arribar la Diada al centre polar àrtic, amb diverses activitats lúdiques i infantils a la ciutat noruega de- La delegació alsi alinaugurarà aquesta tarda l'exposició "La llengua catalana, 10 milions de veus europees" a la Casa Hispànica de la, mentre que dijous que ve, la delegació deoferirà un espectacle de dansa i arquitectura que retrà homenatge aa càrrec de la directora de cinema- A, la delegació del govern al país asteca i a l'va oferir un còctel dijous passat amb el cos diplomàtic i aquest diumenge va tenir lloc una trobada amb la comunitat catalana.- Al, la Diada coincidirà amb la inauguració oficial de la restauració i de la nova il·luminació de la façana modernista del Casal i es recordarà el 50è aniversari del cop d'estat ai el procés de recuperació democràtica.