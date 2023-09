Rubiales dimiteix: i ara, què passa a la Federació?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Finalment, Luis Rubiales ha presentat aquest diumenge la seva dimissió com a president de ladesprés de protagonitzar un dels episodis de masclisme que més mobilització social han generat a la societat, amb el seu petó no consentit a la jugadora Jennifer Hermoso . Fins ara, Rubiales s'havia resistit a fer-ho, considerant injustes les crítiques rebudes per la seva acció. L'exdirigent ha comunicat que abandonava els dos càrrecs que exercia, la presidència de la federació i la vicepresidència de la. Però i ara, què passa a laAbans de tot cal tenir en compte que la Federació no està obligada a fer un punt i final, ja que la seva assemblea no s'ha dissolt i té vigència per complir el que resta del, fins passat l'estiu de 2024. Precisament són aquestsqui han d'elegir el nou màxim mandatari del futbol espanyol, i el nom ha de sortir d'un dels mateixos membres. Perquè es produeixi la votació, el fins ara president interí,, convocarà una junta directiva que es convertirà en gestora i que convocarà l'assemblea.La lògica marca que en aquesta votació els 139 assemblearis -molts dels quals van aplaudir fa unes setmanes el discurs de Rubiales- consensuaran un candidat, que podria ser el mateix Rocha, perquè tanqui l'últim any de mandat. Llavors, en els comicis per establir les novesi l'assemblea de la RFEF, ja es podran presentar noves candidatures per decidir qui governarà l'entitat en els pròxims quatre anys.Així doncs, és previsible que la RFEF mantingui una línia continuista en els pròxims mesos. Per molt que el govern espanyol, a través del, hagi batallat per forçar un canvi dràstic en l'organització, aquest està reculat pels seus estatuts i no es pot provocar un gir de volant per ordre de l'executiu estatal. En tot cas, el nou president pot ser que hagi de gestionar la candidatura espanyola conjunta ambi elper almasculí de 2030, certament tocada per l'afer Rubiales.