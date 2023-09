La comunitat xilena a Barcelona commemora la figura del president Allende

L'acte, organitzat pel, se celebra a la ciutat cada 11 setembre. Enguany, ha congregat desenes de persones que s'han concentrat per mantenir viva la memòria del president xilè i condemnar el mig segle de l'inici del règim dictatorial militar de Pinochet., a través de la ràdio Magallanes i des del Palau de la Moneda, bombardejat pels militars de Pinochet i on el president xilè es va acabar suïcidant abans que l'exèrcit rebel·lat fes seu el poder:"Treballadors de la meva pàtria, tinc fe en Xile i el seu destí. Superaran altres homes aquest moment gris i amarg, on la traïció pretén imposar-se. Segueixin vostès sabent que, molt més d'hora que tard, de nou s'obriran les portes de les grans alberedes per on passi l'home lliure per construir una societat millor".En la commemoració del mig segle del cop d'estat i la mort d'Allende també s'ha cantat l'himne nacional de Catalunya i de Xile, així com, l'himne de la coalició d'esquerres Unitat Popular, que va portar a la presidència xilena a Allende i que es va popularitzar amb la versió escrita per a la campanya presidencial de 1970 per Víctor Jara, cantautor assassinat pel règim de Pinochet dies després del cop militar.A banda, el periodista i director de cinema German Berguer-Hertz, fill del militant comunista, també executat per una comitiva militar poques setmanes després del cop d'estat, s'ha dirigit al públic en un"És fonamental per consolidar una democràcia", ha subratllat. L'acte també ha comptat amb actuacions del grup Ensamble Joven de Valparaíso i dels Trabucaires d'en Perot Rocaguinarda i els components de FOC. Per tancar l’homenatge, s’ha fet una ofrena floral al bust d’Allende.L'al barri del Carmel el mes de desembre del 1984. La iniciativa havia sorgit l'any 1983, quan es complien deu anys del cop d'estat i de la mort del president Salvador Allende. Des de l'any 1986 s'hi celebra l'homenatge al president., obra de l'escultor Lautaro Díaz. Deu anys després, el 2007, amb la remodelació de la plaça, el bust es va instal·lar a la part superior.