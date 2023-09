El cap de govern d'Andorra fa pública la seva homosexualitat

Mostra el teu compromís amb Nació.

"Jo soci no m'he amagat mai". Amb aquestes paraules el cap de govern d', ha fet pública la seva. En una entrevista a la ràdio pública del país, el líder andorrà ha assegurat que no havia anunciat mai la seva orientació sexual perquè ningú li havia preguntat, però que "no ha de suposar cap inconvenient". "Estic encantat que pugui servir a joves que estan en una situació difícil", ha explicat.Espot també ha explicat que mai s'ha sentit discriminat per la seva orientació sexual, però que no pot negar que altres persones sí que hagin patit situacions per aquest motiu. "Encara no hem arribat a la plenade gènere", ha admès, i per això ha defensat impulsar unes polítiques públiques que combatin laEn aquesta línia, Espot ha assegurat que Andorra "no és un país especialment conservador" i ha defensat una sèrie de lleis aprovades en les últimes legislatures en matèria d'igualtat, entre les quals hi ha elhomosexual o l'de parelles del mateix sexe. El país també té la voluntat de despenalitzar l', un objectiu que topa amb la