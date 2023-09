Detenen un lladre completament nu mentre intentava robar a casa d'uns avis en un poble de Múrcia

a Múrcia, ha detingut un home després de ser descobert en ple robatori. El més destacat, però, és que el lladre anava completament nu. Una dona d'uns setanta anys, propietària de l'habitatge on s'estava produint el robatori, va ser qui es va trobar l'home amb la llanterna a la mà aquest passat dijous de matinada. Segons ha explicat el diari La Verdad, en el moment que el van descobrir, el lladre va sortir cames ajudeu-me pel balcó i saltant per la façana., on el van acabar trobant els agents del cos municipal. L'home va fer veure que ell no tenia res a veure amb l'intent de robatori i quedes de primera hora del matí. A mesura que els policies van seguir investigant, van acabar trobant diversos objectes que l'home havia robat de casa dels dos ancians.i un dispositiu multimèdia que es pot connectar en diversos aparells. L'home,, va ser arrestat pels agents, que el van acompanyar a casa seva perquè es canviés.

