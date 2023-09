Tots els matisos de la investidura de Sánchez es passegen davant Rafael de Casanova

Els dirigents del PSC, en l'ofrena de la Diada. Foto: Hugo Fernández.

L'ofrena floral al monument deha obert, com cada any, els actes institucionals de l'Onze de Setembre. I, en aquesta ocasió, la investidura de Pedro Sánchez i la negociació oberta sobre l'amnistia -amb l'autodeterminació com a gran carpeta pendent d'obrir per les reticències amb el PSOE- han estat l'epicentre de les valoracions que han fet els dirigents polítics després de dipositar les flors davant de l'estàtua de qui va ser conseller en cap durant el setge del 1714. Els missatges creuats, com és habitual, els han protagonitzat, que malgrat la pàtina d'unitat amb la qual revesteixen els argumentaris continuen sense coordinar-se de cara a la negociació per la investidura de Sánchez, que haurà d'esperar al fracàs d'per sotmetre's a la votació -encara sense data- alLa consellera de la Presidència,, ha insistit després de l'ofrena protagonitzada pel Govern -ambal capdavant- que darrerament s'ha "desbrossat el camí" del govern estatal pel que fa a la "repressió política". En aquest sentit, ha remarcat que el referèndum i l'autodeterminació s'hauran dedurant la següent legislatura. Pel que fa a la fi de la persecució a l’independentisme, Vilagrà ha remarcat que "no n'hi ha prou" amb allò aconseguit fins ara i ha fixat com a primera carpeta i "línia vermella" l'amnistia. Tot seguit, ha mencionat també el traspàs decom a última prioritat clau.El secretari general de Junts,, s'ha encarregat de respondre Aragonès, després que el president plantegés aquest diumenge la necessitat de fer un front unitari per negociar el futur del país en el marc de la investidura de Sánchez., ha expressat Turull. En aquest sentit, ha assegurat que els últims anys havia estat ERC qui s’havia erigit en única interlocutora amb el govern espanyol. Sigui com sigui, Turull ha insistit que s’han donat "converses", però que encara no s'han assegut a cap taula amb el PSOE.La secretària general adjunta i portaveu d'ERC,, ha expressat que aquesta Diada és una "oportunitat", en un moment en què "l'independentisme és decisiu". Ho ha dit en referència a les exigències que ERC i Junts han fet arribar al PSOE Vilalta ha aprofitat l'avinentesa per fer una "crida" a la resta de formacions polítiques perpels objectius com l’amnistia i l’autodeterminació. Sigui com sigui, ha insistit en la necessitat de fer tornar líders a l’exili com(Junts) o(ERC).Mentrestant, el primer secretari del PSC i cap de l'oposició al, ha sortit al pas de la possible incorporació decom a possible negociador entre Sánchez i Puigdemont. Ho ha fet, però, evitant mostrar les cartes. Ara bé, ha apuntat que el PSC es recepta "prudència, paciència, discreció" i, finalment,. Igualment, després de l’homenatge ha defensat una Catalunya "plural".