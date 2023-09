Junqueras dona positiu en Covid i no assistirà als actes de la Diada

El president d'Esquerra Republicana de Catalunya,, no assistirà als actes de la Diada de l'11 de setembre d'enguany perquèsegons ha avançat. Estava previst que Junqueras assistís a l'ofrena floral del seu partit al monument a Rafael Casanova a Barcelona, i que després fes un discurs a l'acte d'ERC al migdia.Junqueras tampoc assistirà als actes de la tarda ni a la manifestació convocada per l'ANC. Aquesta és la seva tercera Diada en llibertat des que va sortir de la presó el 2021, després de ser indultat per la condemna per l'1-O, i se celebra amb l'amnistia al focus com a condició per investir el candidat socialista,

