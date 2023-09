La Moncloa veu «comportaments colpistes» en les paraules d'Aznar contra l'amnistia

Mostra el teu compromís amb Nació.

La Moncloa ha estat molt contundent amb les paraules avui de José María Aznar , qui ha acusatde dirigir un projecte peri les ha considerat d'una "absoluta gravetat que un expresident faci aquest tipus de declaracions", que segons l'executiu delaten "i antidemocràtics més que els propis d'un expresident, i són incompatibles amb els principis democràtics i constitucionals".Isabel Rodríguez ha afirmat que Aznar "vaels espanyols, utilitzant el major atemptat contra el nostre país" i ha exigit a Feijóo una "rectificació". Sobre elde la intervenció d'Aznar, en un acte de la fundació FAES, la ministra portaveu s'ha preguntat: "Què serà el següent, cridar a un". La portaveu ha assenyalat que l'actitud d'Aznar amb motiu dels atemptats de l'11-M deixen l'expresident "sense cap tipus de credibilitat ni valor polític ni moral".La portaveu ha ant més enllà i ha assegurat que pel pes que Aznar continua tenint dins del PP i la significació de la seva figura, les seves declaracions "requeririen de laimmediata delperquè les rectifiqués en bé del país i dels valors constitucionals". La portaveu ha insistit en què paraules com les d'Aznar responen a "comportaments antidemocràtics i crides colpistes".L'executiu espanyol ha assenyalat aquest dimarts que no és el moment de parlar d'una possibleja que "cal ser respectuosos amb els procediments i ara és el torn del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a qui s'ha encomanat la. Després del fracàs previsible de la seva pretensió, ha dit, serà el moment de parlar del projecte de Pedro Sánchez. Però la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha reiterat que aquest projecte "passa pel marc constitucional i el diàleg per garantir una legislatura d'avenços i progrés". "Quan ens correspongui, ens explicarem amb absoluta", ha subratllat la ministra.Rodríguez ha afirmat que l'executiu manté el màxim respecte per la justícia, "però al govern li correspon fer política" per resoldre "resoldre conflictes polítics des de la política" i ha reiterat que aquesta política ha estat positiva per Catalunya i així ha estat confirmat per les urnes del 23-J. Ha recordat les paraules de Sánchez a l'Ateneu de Madrid de fa uns dies, quan va proclamar: