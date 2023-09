Mor atropellada per un camió després de baixar del cotxe enmig de l'A-2 a Esparreguera

Mostra el teu compromís amb Nació.

La conductora d'un vehicle ha mort aquest diumenge,, després de baixar del seu cotxe que estava aturat al voral a l'A-2 a Esparraguera, per causes que encara s'estan investigant.Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 16.46h i han activat diverses patrulles dels, i dues unitats i un helicòpter delAmb aquesta, ja són 109 les víctimes que han mort ena la xarxa viària interurbana aquest any 2023.