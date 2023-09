Investiguen si un 36% dels corredors de la Marató de Ciutat de Mèxic van fer trampes

Mostra el teu compromís amb Nació.

L'Institut de l'Esport de Ciutat de Mèxic investigarà més d'de la, és a dir un 36% dels corredors, per si van fer alguna mena dedurant la cursa. El certamen esportiu es va disputar el passat 27 d'agost i ha deixat registres, simplement, impossibles, com el d'un corredor que presumia haver-la completat en, prop de 40 minuts menys que el rècord mundial d'En aquest sentit, l'estratègia més habitual d'aquests tramposos és la de començar la cursa i agafar elper reincorporar-se al recorregut uns quilòmetres més endavant, o directament al quilòmetre 35, a tocar del casc històric, per fer-se la foto creuant la línia de meta.No obstant això, tots els corredors porten uni havien de passar percada cinc quilòmetres, cosa que permet seguir-los a través d'una aplicació. Precisament aquest sistema ha permès desemmascarar els impostors.Ara, l'Institut de l'Esport de la capital mexicana ha anunciat que identificarà els corredors per una "actitud antiesportiva" i invalidarà tots els seus. Per altra banda, l'ens ha recordat que la prova té l'etiqueta d'or dei és una de les curses de ruta més destacades de Llatinoamèrica.Els guanyadors de la cursa, sense fer trampes, van ser el bolivià(2h 08m 23s) i la keniana(2h 22m 17s).