Un home troba «el tresor del segle» en una illa de Noruega

Un ciutadà noruec,, ha fet una troballa excepcional amb el seu detector de metalls:que haurien format part d'una col·lecció de joieria de fa. L'home caminava amb el detector per l'illa de Rennesoy a principis d'agost, i va pensar que havia trobat unes monedes enterrades, quan va descobrir el sorprenent tresor, d'un pes de poc més deSegons, el director del, propera a l'illa, és "extremadament inusual" trobar tant d'or al mateix temps.Per la seva banda, el professor associat, membre del museu, data les arracades prop de l'any 500 dC, en l'anomenat "Període de les Migracions" a Noruega; i assegura que les perles van formar part d'un "collaret molt vistós" que hauria pogut lluir un membre molt influent de la comunitat. "A Noruega no es feia un descobriment similar des del segle XIX, i també és un descobriment molt inusual en un context escandinau".Segons, expert en aquesta mena de joies del mateix museu, diu que fins ara s'han trobat unes 1.000 peces com aquestes a Noruega, Suècia i Dinamarca.Les joies mostren el Déu norueccurant el cavall del seu fill, un sómbol de "la malaltia i l'angoixa, però al mateix temps de l'esperança de curar-se i tenir una nova vida".Segons les lleis noruegues, els objectes anteriors a 1537 i monedes més antigues a 1650 es consideren, i s'han d'entregar a les autoritats. Les peces s'exposaran al Museu Arqueològic d'Stavenger.