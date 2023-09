Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Laha detingut aquest dissabte el raper catalàa l'aeroport de Màlaga, acusat d'un. Segons ha informat la policia fiscal i duanera, la detenció s'ha fet en el marc d'una investigació oberta pelsNo és la primera vegada que Kamer és detingut per un robatori. De fet, el cantant barcelonès té un tema anomenat 9 de març, que va composar després de seren un judici per una causa com aquesta. En aquesta cançó, Kamer carrega contra la policia catalana: "Els Mossos em segueixen parant, però no saben que els seus fills son fans".Cyril Kamer compta amba Spotify i té 220.000 seguidors a Instagram.