Una nena de set anys descobreix un diamant de 2,59 quirats en un parc d'Arkansas

Una nena de set anys,, ha fet un descobriment molt valuós en un parc natural d'Arkansas, que estava visitant per celebrar el seu aniversari: un, que va localitzar de manera casual al Parc Estatal, segons ha informat el mateix parc.La troballa va ser el passat 1 de setembre, i tal com informa el mateix parc és "registrat per un visitant del parc aquest any, només superat per un diamant marró de 3,29 quirats que va ser trobat al març". El diamant té una mida d'un pèsol, i quan la nena el va recollir, els funcionaris van confirmar que es tractava d'aquest diamant especial.El diamant té un colori és brillant. Es tracta d'un cristall complet, sense facetes trencades, i té una petita esquerda en un lateral, creada quan es va formar el diamant. El superintendent assistent del parc,, assegura que es tracta d'un dels diamants "més bonics que he vist en els últims anys".Al Parc Estatal Crater of Diamonds s'hi han descobert més de: cada dia, els visitants en troben un o dos al camp de 14 hectàrees on poden fer recerca de tresors, que és la superfície erosionada d'un cràter volcànic amb una geologia única. També hi ha altres pedres precioses, com

Altres notícies que et poden interessar