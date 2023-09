Un grup unionista interromp el minut de silenci pel Marroc amb crits de «Puigdemont a presó»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Ni una desgràcia com la viscuda al Marroc asserena el sector més desaforat de l'unionisme. Elper les víctimes delaquest diumenge a la plaça Sant Jaume de Barcelona, s'ha vist interromput pels crits d'una cinquantena de manifestants contra l'amnistia. "Puigdemont a la presó", han cridat els unionistes, que també han carregat contra el president espanyol en funcions,, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. Els congregats portaven banderes espanyoles i entre ells hi havia la dirigent de CiutadansA l'acte d'homenatge hi han assistit l'alcalde de Barcelona,i, i les conselleres. el rostre de les quals mostrava un sentiment d'estupor pel moment viscut. En declaracions posteriors, Collboni ha consideratque no es respecti el minut de silenci i ha traslladat la seva "solidaritat" amb la comunitat marroquina resident a la ciutat.A més de no respectar el minut de silenci i mostrar un menyspreu absolut per les víctimes de la catàstrofe viscuda, el grupuscle espanyolista corejava insults i expressions com "Espanya no es rendeix" i "Fora, fora". Un dels manifestants mostrava un cartellper ser "còmplice del cop d'estat".